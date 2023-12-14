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14 декабря, 10:00

Общество

Зрителям Москва 24 предложили рассказать о планах в новогодние праздники

Зрителям Москва 24 предложили рассказать о планах в новогодние праздники

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Около 1,5 тысячи праздничных представлений и четыре тысячи мастер-классов ждут москвичей на площадках зимнего фестиваля. "Путешествие в Рождество" начнется 15 декабря и продлится до конца новогодних каникул. Кроме того, для гостей будут работать более 20 катков.

Телеграм-канал "Москва 24" запустил опрос. У подписчиков спросили, чем они планируют заниматься в праздники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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