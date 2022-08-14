Совладелец сети кофеен Starbucks подал заявки на регистрацию нового названия для заведения

Совладелец сети кофеен Starbucks ресторатор Антон Пинский подал заявки на регистрацию нового названия для заведения. Они уже поступили в Роспатент. Среди вариантов – Stars Pinskiy Coffe, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. Ассортимент кофеен пока в разработке. Что известно наверняка, так это то, что фирменного меню Starbucks точно не будет.

Подробнее – на телеканале Москва 24.