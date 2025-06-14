В Москве зафиксирована вспышка кори среди детей и взрослых

В Москве зафиксирована вспышка кори – очаги заболевания выявлены на юге города. Медики предупреждают: корь особенно тяжело переносят взрослые, особенно старше 30 лет. Вирус передается воздушно-капельным путем и может вызывать серьезные осложнения – от сильной лихорадки до пневмонии. Среди заболевших – как дети, так и взрослые.

С начала июня случаи кори зарегистрированы в нескольких районах столицы. По данным Роспотребнадзора, 90% заболевших по всей стране не были привиты. Врачи подчеркивают: даже при наличии детской прививки со временем иммунитет ослабевает, и взрослым необходима ревакцинация. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике.

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