Новости часа: ливень с грозой и сильным ветром ожидается в Москве в воскресенье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Ливень и град с грозой и сильным ветром ожидается в Москве в воскресенье, 14 июля. Об этом предупредили в столичном МЧС РФ.

Около 150 тысяч гостей посетили парад ретротехники в Москве, всего в нем приняли участие более 50 исторических экспонатов. Это сведения городского Дептранса.

Начался прием заявлений на регистрации брака в Гостином дворе в "красивую" дату 24 августа 2024 года, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

