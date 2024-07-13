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13 июля, 22:30

Общество

Новости часа: ливень с грозой и сильным ветром ожидается в Москве в воскресенье

Новости часа: ливень с грозой и сильным ветром ожидается в Москве в воскресенье

Новости часа: более 90 музейных площадок участвуют в "Московской музейной неделе"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

Новости часа: территории у 41 транспортного объекта будут благоустроены в 2024 году

Москва 24 запустила конкурс в своем телеграм-канале

Роспотребнадзор оценил водоемы Москвы на степень безопасности для купания

Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве вечером 13 июля

Жара до 29 градусов ожидается в Москве 14 июля

Новости часа: в Московской музейной неделе участвует свыше 90 площадок

"Это Москва": ревность

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Ливень и град с грозой и сильным ветром ожидается в Москве в воскресенье, 14 июля. Об этом предупредили в столичном МЧС РФ.

Около 150 тысяч гостей посетили парад ретротехники в Москве, всего в нем приняли участие более 50 исторических экспонатов. Это сведения городского Дептранса.

Начался прием заявлений на регистрации брака в Гостином дворе в "красивую" дату 24 августа 2024 года, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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