В России предложили запретить продажу фастфуда людям младше 21 года и закрыть торговые точки рядом с вузами. Такие радикальные меры предложили в Институте исследования проблем современной политики.

Эксперты считают, что молодежь находится в особой группе риска, так как склонна к импульсивным решениям и редко задумывается о последствиях. Тем более в молодости метаболизм позволяет их просто не замечать. Однако привычка есть фастфуд закрепляется, а во взрослом возрасте оборачивается ожирением, болезнями сердца и сосудов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.