Звезды о буллинге: Наталья Подольская рассказывает историю Яны из Екатеринбурга

Главную роль в балете Яне предложил хореограф. Девушка была готова к трудностям, но новый коллектив принял ее в штыки. Во время сборы труппы она поняла, что репетиции идут уже давно, а главная роль раньше была у другой балерины. Когда Яна попыталась наладить с ней отношения, коллега с силой толкнула ее о стену, не дав сказать и слова. После этого девушке присылали неправильное расписание, она находила канцелярские кнопки в пуантах, но она продолжала репетировать несмотря ни на что. Накануне премьеры балерина получила анонимный звонок: измененный голос сказал, что если она выйдет на сцену, то ее покалечат. Певица Наталья Поклонская читает историю Яны из Екатеринбурга для спецпроекта Москвы 24 о буллинге.