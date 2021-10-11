Звезды о буллинге: Митя Фомин читает историю Дениса из Новосибирска

Денис начал заикаться с пяти лет. В школе из-за этого он постоянно становился объектом насмешек и травли со стороны одноклассников. В девятом классе он задумывался о самоубийстве, носил одежду темных цветов и чувствовал себя загнанным. Во время урока литературы его вызвали читать вслух длинное стихотворение, учительница требовала, чтобы мальчик переборол себя, а весь класс начал смеяться. Все изменилось после того, как в классе появился новый мальчик. Тихий и забитый Костя переключил внимание обидчиков на себя. Певец Митя Фомин читает историю Дениса из Новосибирска для спецпроекта Москвы 24 о буллинге.