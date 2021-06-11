12 июня начнется чемпионат Европы по футболу

20:30
В пятницу вечером стартует чемпионат Европы по футболу. Он начнется с матча Турция – Италия, а 12 июня в Питере свой первый матч проведет сборная России.
Самая масштабная фан-зона, целая футбольная деревня расположена в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади. В лучших фестивальных традициях: выступления музыкантов, конкурсы, игры, сувенирные лавки, фудкорты.
Пресс-секретарь фестиваля болельщиков Евро-2020 Евгения Заславская рассказала, что там действует ограничение – не более 5 тысяч человек на площадке.
"Установлены счетчики, и мы можем контролировать, сколько человек находится на площадке. Это отслеживать гости могут в Telegram и на нашем сайте, плюс на подходах к Конюшенной площади. Поэтому мы просим планировать свой визит заранее, чтобы не стоять в бесполезных очередях", – сообщила Заславская.
Она также уточнила, что на входе будут измерять температуру, и при повышенных показателях во входе в футбольную деревню будет отказано. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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