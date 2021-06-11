Футбольные болельщики начали съезжаться на Евро-2020

Петербург встречает футбольных болельщиков. В пятницу в Пулково приземляются несколько самолетов из Европы – рейсы из Брюсселя, Варшавы и Хельсинки.

Генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково Леонид Сергеев рассказал, что аэропорт готов к встрече гостей.

"В этот раз конкретно для чемпионата был разработан специальный регламент, который по существу усиливает существующие меры по борьбе с ковидом. Это более частая дезинфекция, более частая проверка персонала, которые заходят на смену", – рассказал Сергеев.

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