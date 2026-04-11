Дороги и дачные участки ушли под воду из‑за разлива реки Оки в Подмосковье

Из‑за разлива реки Оки в Луховицком районе под воду ушли дороги и дачные участки. В некоторых местах уровень воды достигал трех метров, а на отдельных участках глубина доходила до полутора метров.

Всего зафиксировано 12 переливов дорог, где отличить проезжую часть от реки или озера практически невозможно. Жители населенных пунктов, таких как Белоомут и Дидиново, оказались отрезаны от земли и вынуждены искать альтернативные способы передвижения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

