10 августа, 13:30Общество
Власти Подмосковья займутся трудоустройством эвакуированных из Курской области
В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, 330 из которых – дети, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что многие из эвакуированных не хотят прекращать работать и учиться. Также среди жителей приграничного региона есть запрос на качественную медицину.
Подмосковье может предоставить им такие возможности. Власти региона займутся их здоровьем и трудоустройством, подчеркнул Воробьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.