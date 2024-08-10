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10 августа, 13:30

Общество

Власти Подмосковья займутся трудоустройством эвакуированных из Курской области

Власти Подмосковья займутся трудоустройством эвакуированных из Курской области

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В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, 330 из которых – дети, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что многие из эвакуированных не хотят прекращать работать и учиться. Также среди жителей приграничного региона есть запрос на качественную медицину.

Подмосковье может предоставить им такие возможности. Власти региона займутся их здоровьем и трудоустройством, подчеркнул Воробьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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