РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой, сообщает пресс-служба холдинга.

Речь идет о поезде из Курска в Москву отправлением в 03:09 9 августа и прибытием в 15:40, а также обратный состав отправлением с 9 по 14 августа в 21:05 и прибытием в 20:20.

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