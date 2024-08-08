08 августа, 21:15Транспорт
РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой
РЖД назначили дополнительные поезда между Курском и Москвой, сообщает пресс-служба холдинга.
Речь идет о поезде из Курска в Москву отправлением в 03:09 9 августа и прибытием в 15:40, а также обратный состав отправлением с 9 по 14 августа в 21:05 и прибытием в 20:20.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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