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Общество

"Актуальный репортаж": число курьеров в РФ выросло до 1,5 млн с 2021 года

"Актуальный репортаж": число курьеров в РФ выросло до 1,5 млн с 2021 года

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Более миллиона человек в России работают курьерами на данный момент. Число курьеров растет: в 2021 году в сфере доставки трудились 830 тысяч человек, а теперь курьеров стало больше почти наполовину – это крупнейший скачок за последние два года.

По данным аналитиков, с таким количеством рабочей силы рестораны начали отказываться от агрегаторов и создавать свои службы доставки. Правда ли, что блюдо для зала и на вынос – разного качества? И стали ли клиенты кафе реже туда ходить из-за появления доставки?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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