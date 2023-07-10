"Актуальный репортаж": число курьеров в РФ выросло до 1,5 млн с 2021 года

Более миллиона человек в России работают курьерами на данный момент. Число курьеров растет: в 2021 году в сфере доставки трудились 830 тысяч человек, а теперь курьеров стало больше почти наполовину – это крупнейший скачок за последние два года.

По данным аналитиков, с таким количеством рабочей силы рестораны начали отказываться от агрегаторов и создавать свои службы доставки. Правда ли, что блюдо для зала и на вынос – разного качества? И стали ли клиенты кафе реже туда ходить из-за появления доставки?

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