Сеть "Вкусно – и точка" запустила доставку заказов в собственном приложении

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"Вкусно – и точка" добавила возможность оформления доставки заказов через собственное приложение сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервис в настоящее время доступен в 122 городах России. До конца года он заработает и в других регионах присутствия сети. Отмечается, что привозить заказы будут курьеры логистического сервиса "Яндекс Доставка".

В компании добавили, что при оформлении заказов с доставкой в личных кабинетах пользователей будут копиться бонусные балы, как и при очном посещении ресторанов. Клиентам также по-прежнему будут доступны различные акции и спецпредложения.

Во "Вкусно – и точка" ожидают, что нововведение поспособствует увеличению продаж. Там заметили, что уже сейчас средний чек заказа с доставкой в 2,5 раза выше, чем у заказов, сделанных непосредственно в самих ресторанах сети.

Ранее сообщалось, что с 26 июня в кафе при ресторанах сети вырастут цены. Это связано с ростом себестоимости продукции. В среднем меню подорожает на 6%. В компании тем не менее заверили, что цены будут по-прежнему ниже, чем у конкурентов.



Компания "Вкусно – и точка" решила поднять цены на десерты с 26 июня