Сеть "Вкусно – и точка" анонсировала повышение цен в июне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В конце июня в кафе при ресторанах сети быстрого питания "Вкусно – и точка" вырастут цены. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 26 июня цены в "Кафе" изменятся связи с ростом себестоимости продукции. В то же время во "Вкусно – и точка" сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что цены в среднем вырастут на 6%.

В компании при этом напомнили, что в приложении клиентам по-прежнему доступны различные спецпредложения. Например, сейчас действует акция, которая позволяет сэкономить при покупке морковного торта и среднего капучино.

Ранее стало известно, что в конце этого лета во "Вкусно – и точка" появится "Кидз комбо" – аналог "Хэппи Мила" от McDonald's. Первая коллекция игрушек была сделана в коллаборации с отечественным мультсериалом "Тиг и Лео".



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