Во "Вкусно – и точка" появится аналог "Хэппи Мила" в конце лета

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Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" в конце лета начнет продавать аналог "Хэппи Мила" – набор с игрушками "Кидз комбо". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Олега Пароева.

"Сегодня мы будем рады представить нашу первую коллекцию игрушек, которая сделана в рамках коллаборации с российской франшизой мультипликационной "Тиг и Лео", – сказал он на пресс-конференции, посвященной году работы сети.

Пароев уточнил, что запуск детского комбо откладывался из-за технических вопросов и из-за того, что у McDonald's этот вопрос решался централизованно.

При этом компания не отказывается от планов построить фабрику для создания игрушек, подчеркнул владелец сети Александр Говор. Он объяснил, что для этого нужны большие изначальные инвестиции, которые будут отрабатываться пять-семь лет. Но, по его словам, компании удалось найти партнеров, которые предоставят игрушки, а через год-полтора "Вкусно – и точка" планирует представить собственный проект.

"Вкусно – и точка" открылась в Москве 12 июня прошлого года. 16 мая McDonald's заявил об уходе с российского рынка.

Сообщалось, что сеть начала тестировать доставку из собственного приложения. Сейчас она работает в Московской области и некоторых регионах России, до конца года доставку через собственное приложение планируют запустить во всех регионах.

Еще 50 ресторанов "Вкусно – и точка" откроют в России до конца 2023 года