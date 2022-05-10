В Москве устраняют последствия непогоды. Накануне синоптики объявили на 10 мая повышенный уровень опасности.

В городе фиксируются порывы ветра до 20 метров в секунду, что привело к падению деревьев в некоторых районах. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.