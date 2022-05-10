Фейерверк в честь Дня Победы устроили у стен главного храма ВС РФ

Фейерверк в честь Дня Победы устроили у стен главного храма Вооруженных сил России. Здание подсветили цветами триколора, а в небо запустили множество красочных салютов.

Перед этим у храма состоялся праздничный концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.