Шоколатье рассказала, как выбрать качественный горький и темный шоколад

Шоколатье Полина Шилкина рассказала, на что обратить внимание при покупке качественного горького и темного шоколада. По ее словам, первый вид содержит только 55% какао-бобов, в то время как второй – от 40 до 55%. Кроме того, они не содержат молочных жиров.

Шилкина отметила, что в состав такого лакомства не должны входить заменители какао-масла (растительные жиры), консерванты, ароматизаторы и красители.

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