Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 08:00

Общество

Шоколатье рассказала, как выбрать качественный горький и темный шоколад

Шоколатье рассказала, как выбрать качественный горький и темный шоколад

258 детей родились в Москве 9 апреля

Москвичи прислали новую серию кадров в рубрику "Фотопоток"

"Утро": 2 градуса ожидается в Москве днем 10 апреля

В России могут создать ГОСТ на детские игрушки

Жители Патриарших прудов пожаловались на конные прогулки, которые проходят ночью

Российские нуждающиеся семьи смогут претендовать на налоговые выплаты с 2026 года

ВОЗ спрогнозировала эпидемию грибковой инфекции

Жители Патриарших прудов пожаловались на ночные конные прогулки

Жители Патриарших прудов недовольны ночными конными прогулками

Шоколатье Полина Шилкина рассказала, на что обратить внимание при покупке качественного горького и темного шоколада. По ее словам, первый вид содержит только 55% какао-бобов, в то время как второй – от 40 до 55%. Кроме того, они не содержат молочных жиров.

Шилкина отметила, что в состав такого лакомства не должны входить заменители какао-масла (растительные жиры), консерванты, ароматизаторы и красители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор БедуляЕвгения Борода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика