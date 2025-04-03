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03 апреля, 07:45

Общество

Москвичи поделились кадрами города в рубрике "Фотопоток"

Москвичи поделились кадрами города в рубрике "Фотопоток"

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В рубрике "Фотопоток" в эфире телеканала Москва 24 показывают яркие и необычные кадры столицы, которые зрители присылают через чат-бот в телеграм-канале. Увидеть фотографии можно с понедельника по четверг, а каждую пятницу выбирают победителя.

Автор лучшего снимка получает памятные подарки. Чтобы принять участие, нужно отправить свои фотографии с помощью чат-бота, перейти к которому можно по QR-коду на экране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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