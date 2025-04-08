В комитете Госдумы поддержали ужесточение мер по применению пальмового масла

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что поддерживает проработку мер по ужесточению норм по применению пальмового масла в пище.

"Чем больше товаров будет производиться с использованием натурального молока, тем будет только лучше для здоровья наших граждан", – отметил Леонов в разговоре с РИА Новости.

Депутат также добавил, что пальмовое масло широко используется в различных отраслях производства. Его активно добавляют в мыло, так как оно способно убрать грязь с волос и кожи при одновременном увлажнении. Поэтому в косметической продукции применение пальмового масла неизбежно, подчеркнул парламентарий.

"Масло также добавляют в мороженое, шоколад, выпечку и чипсы. Тут уже стоит быть внимательным и выяснять перед покупкой его количество в продукте", – отметил он.

Леонов подчеркнул, что переизбыток этого масла в рационе может навредить здоровью, а также оно может использоваться для фальсификации продуктов.

Ранее сообщалось, что на побережье Анапы выбросило пальмовое масло. После произошедшего Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.