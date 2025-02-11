Биолог Лялина: каши быстрого приготовления провоцируют диабет и атеросклероз

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Каши и пюре быстрого приготовления имеют высокий гликемический индекс, что может привести к резким скачкам уровня сахара в крови и постепенному развитию инсулинорезистентности, рассказала декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с News.ru.

Продукты быстрого приготовления, такие как каши и пюре, могут оказать негативное влияние на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, они могут спровоцировать диабет 2-го типа и повышение уровня плохого холестерина, отметила эксперт.

Указанные продукты также могут содержать избыточное количество соли, которая, по словам биолога, приводит к задержке жидкости в организме и повышению давления, что в свою очередь оказывает дополнительную нагрузку на сердце.

"Также некоторые картофельные пюре быстрого приготовления содержат пальмовое масло и гидрогенизированные жиры, которые повышают уровень "плохого" холестерина и увеличивают риск воспалений в сосудах и образования бляшек", – заключила Лялина.

Между тем россиян предупредили об опасности употребления крепких алкогольных коктейлей с кофе или энергетиками. По словам врача-гастроэнтеролога Ольги Майоровой, они могут привести к инфаркту или инсульту.

Специалист считает, что такое сочетание грозит резким повышением артериального давления, а иногда даже гипертоническим кризом. Особенно опасны такие коктейли для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку у них повышенный риск инфаркта и инсульта. Вместе с тем и алкоголь, и кофе обладают мочегонным эффектом, что может вызвать сильное обезвоживание и, как следствие, головокружение и тошноту, отметила врач.