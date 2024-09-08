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08 сентября, 08:45

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать инжир

Нутрициолог рассказала, как выбрать инжир

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В Москве уже стартовал сезон инжира. Фрукт не только вкусный, благодаря уникальному составу, в целом он улучшает работу организма и поможет сбить жар.

Нутрициолог Мила Микитюк советует при выборе инжира ориентироваться на его цвет. Оттенки спелого черного фрукта могут быть от бордового, красного до фиолетового. Обратить внимание стоит и на запах – у переспелого фрукта будет специфический аромат брожения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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