Павильон "Макет Москвы" подготовил специальную программу на 7–8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новое светотехническое шоу представят в павильоне "Макет Москвы" в выходные, 7 и 8 сентября. Также для гостей проведут обзорные экскурсии и интерактивные викторины, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя московского департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Овчинский назвал павильон "Макет Москвы" уникальным выставочным центром, позволяющим познакомиться с архитектурой города. Он находится на Сиреневой аллее ВДНХ. Посетить его можно бесплатно ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

Руководитель ведомства рассказал, что площадь макета превышает 400 квадратных метров. Он включает в себя свыше 23 тысяч зданий и сооружений центральной части города в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью. Кроме того, в зале есть интерактивная полноцветная система для имитации естественного освещения города. В рамках спецпрограммы 7–8 сентября в павильоне каждые 30 минут будут показывать новое светотехническое шоу "Песни о Москве", уточнил Овчинский.

Первый показ шоу запланирован на 11:00, а последний – на 19:30. Во время представления прозвучат строки известных музыкальных произведений о Москве, таких как "Александра", "Песня о Москве", "Дорогие мои москвичи", "Дорогая моя столица" и "Надежда". Продолжительность одного показа – шесть минут.

Узнать больше об архитектуре столицы гостям помогут и обзорные экскурсии по макету. Гиды проведут их 7 и 8 сентября в 12:10, 14:10 и 16:10. Посетителям расскажут интересные факты о развитии города, главных достопримечательностях и особенностях создания его точной копии.

Интерактивные викторины о Москве начнутся в 13:10, 15:10 и 17:10. Победителям вручат памятные призы с символикой выставочного центра. Чтобы поучаствовать в викторинах, нужно установить мобильное приложение "Макет Москвы".

Более того, в павильоне пройдет фотовыставка "Пушкинская Москва", также там представят новый выпуск ежеквартального журнала "Макет Москвы", посвященный 70-летию с момента открытия последней очереди Кольцевой линии метро.

Ранее в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" начала работать транспортная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". На ней гости увидят современные поезда "Иволга", метропоезд "Москва-2024" и обновленный электробус "КАМАЗ", понаблюдают, как роботизированные руки собирают автомобили столичного бренда "Москвич", и смогут самостоятельно разработать дизайн станции метро или оценить транспортную ситуацию в городе с помощью 3D-карты. Выставка продлится до 10 сентября.