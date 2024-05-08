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08 мая, 16:15

Общество

Москвичей предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду

Москвичей предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду

Новости часа: Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Москвичи возложили цветы к памятникам в честь Дня Победы

Москвичи присылают видео со снегопадом в разных районах города

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Патриотическая акция для ветеранов прошла на МЦД-4 в преддверии Дня Победы

Синоптики предупредили, что осадки в Москве будут возобновляться в течение дня

Ветер с порывами до 20 метров в секунду сохранится в Москве до конца дня 8 мая, сообщает комплекс городского хозяйства. Предупреждение о заморозках уже выпустило ГУ МЧС России по столице. По данным ведомства, в ночь на 9 мая похолодает до -6 градусов.

Днем в День Победы столбики термометров будут колебаться в пределах от 4 до 6 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и мокрый снег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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