Москвичей предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду

Ветер с порывами до 20 метров в секунду сохранится в Москве до конца дня 8 мая, сообщает комплекс городского хозяйства. Предупреждение о заморозках уже выпустило ГУ МЧС России по столице. По данным ведомства, в ночь на 9 мая похолодает до -6 градусов.

Днем в День Победы столбики термометров будут колебаться в пределах от 4 до 6 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и мокрый снег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

