Цветочный базар открылся в ГУМе к 8 Марта

С приходом весны центр Москвы преобразился. Вместо зимней ярмарки и катка на Красной площади в ГУМе расположился цветочный базар. У главного фонтана теперь можно найти не только традиционную мимозу, но и нежные розы, тюльпаны, нарциссы, гортензии и даже цветущие ветки магнолии.

Помимо цветов, для посетительниц подготовили особую праздничную программу. Визажисты помогают подобрать образ, знакомят с новинками косметики и делают быстрый макияж.

