12:45Общество
Суды стали признавать законными штрафы за проезд на желтый сигнал светофора в РФ
Водителей, проехавших на желтый сигнал светофора, начали наказывать. Суды признают законными такие штрафы. Уже известно о нескольких подобных случаях в разных городах России, когда автомобилистов признавали виновными.
ПДД запрещают движение при постоянном желтом сигнале, но движение на мигающий желтый можно продолжить, чтобы не допустить экстренного торможения. Что грозит нарушителям? И можно ли избежать наказания?
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