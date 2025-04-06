Синоптики предупредили о ледяном дожде в ночь на 7 апреля

Непогода в столице не отступает – синоптики прогнозируют ледяной дождь в ночь на 7 апреля. Днем осадки могут дойти до юга города. В Москве продолжает действовать штормовое предупреждение, а уровень погодной опасности повышен до оранжевого.

Сильный снег сохранится в городе минимум до начала недели. Жителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок и быть особенно осторожными на дорогах.

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