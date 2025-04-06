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06 апреля, 17:15

Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в ночь на 7 апреля

Синоптики предупредили о ледяном дожде в ночь на 7 апреля

В столице заметили мужчину, моющего кота снегом

Уровень погодной опасности в столице повысили до оранжевого

Москвичи показали, как их собаки радуются апрельскому снегу

В столице объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, сугробы сохранятся в Москве до середины апреля

Москвичи делятся кадрами счастливых собак на снегу

В Москве за ночь выпало до 7 мм осадков

В Москве может выпасть до 28 мм снега 6 апреля

В Москве выпал снег в ночь на 6 апреля

Непогода в столице не отступает – синоптики прогнозируют ледяной дождь в ночь на 7 апреля. Днем осадки могут дойти до юга города. В Москве продолжает действовать штормовое предупреждение, а уровень погодной опасности повышен до оранжевого.

Сильный снег сохранится в городе минимум до начала недели. Жителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок и быть особенно осторожными на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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