Около 20 тыс москвичей неоднократно штрафовались за нарушение масочного режима

Некоторые москвичи, несмотря на регулярные проверки в транспорте, продолжают игнорировать масочный режим. По данным контролеров, около 20 тысяч человек неоднократно попадались на нарушениях.

Среди них есть люди, которые платили штраф около 13 раз. За желание ходить с открытым лицом они не пожалели 65 тысяч рублей.

Пройти в вагон без маски, избежав штрафа, не удастся. Нарушителей останавливают не только в вестибюлях, но и в вагонах. В каждом находится примерно 3–4 человека.

Получить штраф можно не только за отсутствие маски, но и за то, что она спущена на подбородок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.