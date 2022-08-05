В столице обещают рекордную температуру до 32 градусов

В столице наступило пекло. В ближайшие два дня – 5 и 6 августа – обещают рекордную температуру: воздух может раскалиться до 32 градусов.

В такую погоду врачи посоветовали пить как можно больше воды. Ее бесплатно раздают в метро на восьми станциях, а также пассажирам автобусов "Аэроэкспресс", курсирующих до Домодедова и Шереметьева.

Москвичи стали искать источники прохлады. Многие потянулись к воде. Утром у Северного речного вокзала, где есть пляжная зона, была огромная очередь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.