Эксперты рассказали, как выбрать качественные детские сосиски

Не менее четырех килограммов сосисок в год в среднем съедает каждый россиянин. Это данные аналитических компаний. Сегодня на прилавках большой выбор продукции на любой вкус.

Что должно быть в составе качественного продукта? И чем обычные сосиски отличаются от детских? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.