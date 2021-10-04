Российские регионы начали вводить ограничения из-за роста случаев COVID-19

11:15
Российские регионы один за одним вводят ограничения из-за резкого роста числа заболевших COVID-19. Так в Курской области запрещены массовые мероприятия, занятия в кружках и секциях рекомендовано сделать дистанционными.
В Ростовской области с 4 октября работодатели должны перевести треть сотрудников на удаленный формат. Работа танцевальных площадок приостановлена. В Чувашии отменены все мероприятия, где предполагается присутствие зрителей.
В Пермском крае попасть на выставки, в театры, фитнес-центры, на спортивные соревнования можно только с QR-кодом или с отрицательным ПЦР-тестом.
Такие же правила введены в Ульяновской области. Кроме того, там несовершеннолетних не пустят в торговые центры без взрослых.
В Башкирии школы на две недели перешли на онлайн-занятия. Некоторые массовые мероприятия отменены. А в музеи, театры, кино и ночной клуб пустят только с QR-кодом, справкой о перенесенном ковиде либо с отрицательным тестом.
Тест или сертификат понадобится и в Удмуртии для посещения общественных мест. Приостановлена работа фуд-кортов. В кафе, рестораны и торговые центры пустят только после измерения температуры.
В Курганской области для прохода в театры, кино, на стадионы тоже нужны QR-коды или свежий тест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: