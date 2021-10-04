Российские регионы начали вводить ограничения из-за роста случаев COVID-19

Российские регионы один за одним вводят ограничения из-за резкого роста числа заболевших COVID-19. Так в Курской области запрещены массовые мероприятия, занятия в кружках и секциях рекомендовано сделать дистанционными.

В Ростовской области с 4 октября работодатели должны перевести треть сотрудников на удаленный формат. Работа танцевальных площадок приостановлена. В Чувашии отменены все мероприятия, где предполагается присутствие зрителей.

В Пермском крае попасть на выставки, в театры, фитнес-центры, на спортивные соревнования можно только с QR-кодом или с отрицательным ПЦР-тестом.

Такие же правила введены в Ульяновской области. Кроме того, там несовершеннолетних не пустят в торговые центры без взрослых.

В Башкирии школы на две недели перешли на онлайн-занятия. Некоторые массовые мероприятия отменены. А в музеи, театры, кино и ночной клуб пустят только с QR-кодом, справкой о перенесенном ковиде либо с отрицательным тестом.

Тест или сертификат понадобится и в Удмуртии для посещения общественных мест. Приостановлена работа фуд-кортов. В кафе, рестораны и торговые центры пустят только после измерения температуры.

В Курганской области для прохода в театры, кино, на стадионы тоже нужны QR-коды или свежий тест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.