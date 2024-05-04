04 мая, 11:30Общество
Маркетолог рассказал, какие товары популярны в преддверии Пасхи
Маркетолог рассказал, какие товары популярны в преддверии Пасхи. Так, люди, которые хотят попробовать испечь куличи самостоятельно, но не знают точного рецепта, покупают мастер-классы. Также популярны мастер-классы по раскрашиванию яиц и созданию пасхальных корзинок.
В преддверие Пасхи куличи не только пекут дома и на мастер-классах, но и продают в магазинах и подают в ресторанах. В заведениях разработали специальное меню: в московских кафе можно найти варианты с артишоками и сусальным золотом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.