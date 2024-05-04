Маркетолог рассказал, какие товары популярны в преддверии Пасхи. Так, люди, которые хотят попробовать испечь куличи самостоятельно, но не знают точного рецепта, покупают мастер-классы. Также популярны мастер-классы по раскрашиванию яиц и созданию пасхальных корзинок.

В преддверие Пасхи куличи не только пекут дома и на мастер-классах, но и продают в магазинах и подают в ресторанах. В заведениях разработали специальное меню: в московских кафе можно найти варианты с артишоками и сусальным золотом.

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