The Guardian: Кристофер Миллер может возглавить Пентагон при Трампе

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Бывший исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер может стать главой Пентагона в администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Миллер исполнял обязанности министра обороны США с 9 ноября 2020 года по 20 января 2021 года.

При этом, отмечается в материале издания, среди других кандидатов также числятся бывший госсекретарь США Майк Помпео и член Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида Майк Уолтц.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Действующий американский президент Джо Байден и кандидат от демократов Камала Харрис поздравили Трампа с победой, выразив готовность мирной передачи власти.

Между тем Трамп уже начал формировать команду своей будущей администрации. В частности, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома. Он также сообщил, что не позовет в администрацию бывшего постпреда Штатов при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео, которые работали с республиканцем в период его первого президентского срока.