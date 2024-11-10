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10 ноября, 19:53

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Mirror: один человек погиб после нападения с ножом на рынке в Лондоне

Один человек погиб после нападения с ножом на рынке в Лондоне

Фото: 123RF/danielt1994

Один человек погиб и еще двое получили ранения после нападения с ножом на рынке в Лондоне, пишет Mirror со ссылкой на полицию города.

"Мужчина скончался после того, как несколько человек получили ранения во время нападения с ножом на оживленном уличном рынке в Лондоне сегодня утром", – говорится в материале.

Отмечается, что нападение произошло на рынке в районе Уолворт на юго-востоке Лондона. Мужчина был арестован на месте происшествия и взят под стражу.

Нападение не было квалифицировано как террористический акт.

Ранее правоохранительные органы Нидерландов начали расследование по факту нападения неизвестного с ножами на прохожих. Инцидент произошел вечером 19 сентября в Роттердаме.

Нападавшим оказался 22-летний мужчина из Амерсфорта. В результате его нападения на прохожих один человек погиб, а еще один гражданин получил ранения.

Неизвестный с ножами атаковал прохожих в Роттердаме

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