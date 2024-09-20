20 сентября, 17:18Происшествия
Полиция Нидерландов начала расследование нападения с ножами в Роттердаме
Фото: ТАСС/AP Photo
Правоохранительные органы Нидерландов начали расследование по факту нападения неизвестного с ножами на прохожих, которое произошло вечером 19 сентября в Роттердаме. Об этом сказано в пресс-релизе ведомства, передает ТАСС.
"Многие обстоятельства дела остаются неясными", – отметили правоохранители, добавив, что сейчас занимаются просмотром камер видеонаблюдения и опросом свидетелей происшествия.
В заявлении сказано, что нападавшим оказался 22-летний мужчина из Амерсфорта. В результате его нападения на прохожих один человек погиб, а еще один гражданин получил ранения. Сейчас его доставили в больницу.
Сам злоумышленник был нейтрализован прохожими и передан правоохранителям. Он пострадал и также был госпитализирован.
Ранее в столице Франции произошла драка с участием как минимум 40 мигрантов из Афганистана. Они пустили в ход палки прямо на тротуаре. В ходе инцидента четыре человека получили травмы, шестеро были задержаны.
Неизвестный с ножами атаковал прохожих в Роттердаме