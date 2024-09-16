JDD: во Франции около 60 мигрантов напали на трех охотников с ребенком

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На севере Франции группа из примерно 60 мигрантов, вооруженных мачете и арматурой, напала на охотничью хижину, в которой находились трое взрослых и один ребенок. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на издание JDD.

Отмечается, что трое охотников на уток и трехлетний ребенок подверглись нападению из-за желания группы нелегалов отомстить. До этого французская полиция не позволила им пересечь пролив Ла-Манш. Мигранты посчитали, что ответственность за это лежит на охотниках, которые в этот момент находились неподалеку.

Спасло пострадавших своевременное прибытие полицейских, однако до их приезда нелегалы успели разбить машины французов и украсть их личные вещи.

Ранее в столице Франции произошла драка с участием как минимум 40 мигрантов из Афганистана. Они пустили в ход палки прямо на тротуаре. В ходе инцидента четыре человека получили травмы, шестеро были задержаны.