Более 70 тыс человек вышли на митинги против закона о миграции во Франции

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Порядка 75 тысяч человек вышли во Франции на митинг против закона, который ужесточает правила иммиграции. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на МВД.

Согласно данным профсоюзов, которые выступают соорганизаторами манифестаций, в них приняли участие 150 тысяч граждан. В свою очередь, глава профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине в соцсети Х написала, что на марш в Париже вышли 25 тысяч человек, префектура же насчитала 16 тысяч участников.

21 января в городах Франции состоялось около 160 акций против нового закона об иммиграции.

Конституционный совет страны на следующей неделе должен принять решение о соответствии закона нормам французской конституции. Противники этих мер призвали к отмене реформы и потребовали, чтобы президент Эммануэль Макрон не подписывал документ.

Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом (главы МВД Жеральда Дарманена. – Прим. ред.) Дарманена", включает в себя ряд мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Документом также предлагается принудительное выселение иностранцев, совершивших преступления.

Ранее в СМИ писали, что Латвия может депортировать 1 213 россиян, которые не подали документы на вид на жительство к указанному сроку. Граждане РФ должны были подать бумаги до 30 ноября 2023 года. Окончательное число подлежащих высылке россиян будет еще уточняться.