В Подмосковье 5 человек пострадали в результате падения обломков БПЛА

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Возгорание четырех домов произошло в Подмосковье в результате падения обломков украинских БПЛА. Получили ранения пять человек, сообщили в Минобороны РФ.

"Главной целью киевского режима было нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении", – говорится в заявлении оборонного ведомства.

Вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории РФ. Всего в ночное время и утренние часы перехватили 84 дрона самолетного типа дальнего действия. Все воздушные цели были сбиты или подавлены РЭБ, уточнили в министерстве.

О массированной атаке на столичный регион сообщал Сергей Собянин.

Сначала были перехвачены два беспилотника в Раменском городском округе. Через некоторое время глава города заявил, что ПВО сбили еще два беспилотника. Их также перехватили в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Затем еще 10 беспилотников сбили в городских округах Раменское и Домодедово. Кроме того, три беспилотника смогли перехватить в Раменском и Коломне, а еще семь – в Домодедово, Раменском и Коломне.