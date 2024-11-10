ПВО сбила 70 украинских дронов утром 10 сентября

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 70 украинских беспилотников за утро воскресенья, 10 ноября. При этом почти половина из них была уничтожена над территорией Московской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Так, 34 из этих доронов были перехвачены над столичным регионом, еще 14 сбили над территорией Брянской области, по 7 беспилотников уничтожили над Орловской и Калужской областями, 6 – над территорией Курской области и 2 над Тульской областью. Все они относились к самолетному типу.

Таким образом, в период с 07:00 до 10:00 по московскому времени киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам, расположенным на территории России.

О массированной атаке на столичный регион сообщал Сергей Собянин. Так, ПВО сбила 32 БПЛА в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Сначала система были перехвачены два беспилотника в Раменском городском округе. Через некоторое время глава города заявил, что ПВО сбили еще два беспилотника. Их также перехватили в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Затем еще 10 беспилотников сбили в городских округах Раменское и Домодедово. Кроме того, три беспилотника смогли перехватить в Раменском и Коломне, а еще семь – в Домодедово, Раменском и Коломне.

