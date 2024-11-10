Welt: пожарная машина въехала в рыночную палатку на юге ФРГ

Фото: 123RF/bluraz

Пожарная машина въехала в рыночную палатку в баварском городе Нойштадт-на-Вальднабе на юге Германии. В результате происшествия пострадали восемь человек, пишет газета Welt.

Как уточняет издание, пожарная машина въехала в рыночную палатку по дороге на вызов.

По предварительной информации, три человека были госпитализированы.

Днем 27 октября грузовик въехал в автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива. В результате свыше 10 человек пострадали. Их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

Водитель грузовика был нейтрализован на месте происшествия мирными гражданами, у которых было при себе оружие.