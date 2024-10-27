Протаранившего людей близ Тель-Авива водителя грузовика нейтрализовали на месте

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Водитель грузовика, который влетел в автобусную остановку в пригороде Тель-Авива, был нейтрализован на месте происшествия мирными гражданами, у которых было при себе оружие. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

Израильские правоохранители также уточнили, что инцидент произошел неподалеку от военной базы Глилот.

"Предварительное расследование показывает, что возле остановки остановился автобус, чтобы высадить пассажиров возле базы. В это время подъехал грузовик и столкнулся с автобусом и пассажирами, находившимися на остановке", – сказано в сообщении.

Грузовик въехал в автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива днем 27 октября. Инцидент произошел возле кинотеатра Cinema City Glilot, где проходит автотрасса.

В результате свыше 10 человек пострадали. Их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести: у четырех человек состояние оценивается как тяжелое, у двух – средней степени тяжести, а у еще 4 – легкие ранения. Врачи также оказывают на месте помощь другим людям. При этом, по данным СМИ, количество пострадавших увеличилось до 35.

