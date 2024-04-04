Председатель "Защитников Отечества" рассказала о команде фонда

Председатель госфонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала о своей команде. Данный фонд призван помогать демобилизованным ветеранам СВО, которые возвращаются к мирной жизни.

За 10 месяцев работы в фонд "Защитники Отечества" поступило 910 тысяч обращений, 780 тысяч из них уже решены. Разобраться с жизненными ситуациями обратившимся людям помогают сотрудники фонда, в том числе ветераны СВО.

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