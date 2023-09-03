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03 сентября, 09:45

Общество

"Актуальный репортаж": дачу Сталина в Московской области выставят на торги

"Актуальный репортаж": дачу Сталина в Московской области выставят на торги

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Дача советского лидера Иосифа Сталина в Мытищах может уйти с молотка до конца 2023 года. Усадьбу "Липки" и участок, который к ней прилагается, предварительно оценивают в полмиллиарда рублей.

Дадут ли новому собственнику сделать ремонт по собственному вкусу и смогут ли туристы снова приезжать на экскурсии? И что стало с другими историческими постройками, которые передали в частные руки? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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