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03 августа, 09:30

Общество

В Москве объявили о новых выплатах для тех, кто заключает контракт с Минобороны

В Москве объявили о новых выплатах для тех, кто заключает контракт с Минобороны

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В Москве объявили о новых выплатах для тех, кто заключает контракт с Минобороны. Общая сумма за первый год службы превысит 5 миллионов рублей. Туда входит единовременная выплата столичного правительства – 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч в месяц, а также дополнительная выплата от правительства Москвы – 50 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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