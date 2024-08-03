В Москве объявили о новых выплатах для тех, кто заключает контракт с Минобороны. Общая сумма за первый год службы превысит 5 миллионов рублей. Туда входит единовременная выплата столичного правительства – 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч в месяц, а также дополнительная выплата от правительства Москвы – 50 тысяч.

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