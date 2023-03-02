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Общество

"Актуальный репортаж": в Госдуме хотят встретиться с подростками из группировки "Редан"

"Актуальный репортаж": в Госдуме хотят встретиться с подростками из группировки "Редан"

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Депутаты хотят встретиться с подростками из группировки "Редан". По словам главы комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, один из представителей движения сам вышел на связь.

За последнее время было несколько громких задержаний. Пауки, как они сами себя называют, принимали участие в массовых драках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал группировку псевдосубкультурой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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