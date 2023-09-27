27 сентября, 12:50M24.RU
Педагоги рассказали, как развивается дополнительное образование в столице
27 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Новые победы московских педагогов".
Как развивается дополнительное образование в столице, рассказывали:
- исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Александр Тверской;
- старший методист и педагог дополнительного образования ГБПОУ "Воробьевы горы", победитель в номинации "Педагог дополнительного образования по художественной направленности" Андрей Задубровский;
- педагог Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма, участник конкурса в номинации "Педагог дополнительного образования по естественно-научной направленности" Алексей Яковлев;
- педагог дополнительного образования ГБОУДО ДТДМ "Неоткрытые острова", участник конкурса в номинации "Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности" Анастасия Волкова;
- методист и педагог дополнительного образования ГБПОУ "Воробьевы горы", участник конкурса в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью" Наталия Тараканова;
- педагог дополнительного образования школы № 109, участник конкурса в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью" Ринат Шайдуллин.