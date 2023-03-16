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Общество

Алтайские депутаты предложили поручить военную подготовку в школах отставным офицерам

Алтайские депутаты предложили поручить военную подготовку в школах отставным офицерам

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На Алтае просят вернуть в школы уроки по начальной военной подготовке. Депутаты данной республики предложили поручить преподавание отставным офицерам, участникам боевых действий. Известно, что в Крыму уже ввели уроки начальной военной подготовки в школе.

Как к такой инициативе отнеслись дети и родители, в каких еще субъектах РФ уже ввели эту дисциплину и чему учат на занятиях по НВП? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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