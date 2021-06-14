Студенты столичных вузов будут сдавать летнюю сессию удаленно

Сдавать экзамены и зачеты студенты вузов будут удаленно. Режим работы изменили в МГУ. Приказ уже подписал ректор Виктор Садовничий. Такое же решение приняли в Бауманке. А Высшая школа экономики перейдет на удаленный формат частично. Занятия, которые сложно провести онлайн, будут проходить в аудиториях, но с соблюдением антиковидной безопасности.

По этой же причине московские школьники остались без общегородского праздника – выпускной в парке Горького из-за пандемии в этом году отменен.

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