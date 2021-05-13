Минтруд РФ предложил распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о предложении распространить субсидирование занятости на выпускников прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что на данный момент число официально зарегистрированных россиян без постоянного места работы моложе 25 лет составляет 156 тысяч человек. Из них около 15 тысяч – выпускники 2020 года.
"Именно они нуждаются в помощи в получении первого места работы. Поэтому предлагаем распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года, которые не нашли постоянную работу, встали или встанут на учет уже после 1 января 2021 года", – сказал Котяков.
По его мнению, процедура субсидирования найма позволит трудоустроить около 220 тысяч безработных россиян.
Кроме того, Котяков подчеркнул, что за полтора месяца действия портала "Работа в России" поступили заявки на 64 тысячи рабочих мест. Самый высокий спрос наблюдался на сельскохозяйственных и производственных предприятиях, в транспортных компаниях, негосударственных образовательных и медицинских организациях.
После поступления заявки центры занятости подбирают персонал под необходимые требования от работодателя и направляют граждан на собеседования. Позже работодатель направляет сведения о трудоустройстве в Фонд социального страхования.
Ранее в Госдуме предложили ввести страхование от безработицы. Там отметили, что реализовать данную инициативу необходимо таким образом, чтобы не создать дополнительного обременения для работодателей.
Также там напомнили, что по действующему законодательству при сокращении сотрудника работодатель обязан предупредить его об этом за два месяца, а также предоставить ему выходное пособие.
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